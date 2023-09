Jusqu'à 300 euros d'amende pour les fraudeurs du Tec

Outre le fait de s'acquitter d'une somme due pour un service, valider son titre de transport permet à la société de transports en commun d'estimer la fréquentation réelle de ses lignes et donc d'adapter son offre en ajustant la fréquence de passage de ses véhicules. "Être en règle de titre de transport et le valider, c'est poser un acte responsable: chacun contribue au service, selon son usage et participe ainsi à un effort collectif équitable", résume l'opérateur, qui a transporté 125 millions de passagers en 2022.

Ainsi, le Tec s'est doté d'une échelle de sanctions en fonction des infractions commises. En cas de non-validation d'un abonnement ou d'un autre type de ticket lors d'une correspondance, l'amende s'élèvera à 10 euros. Pour un voyage sans titre de transport valable pur et simple, il faudra compter 50 euros en plus du prix du trajet.

Les comportements inciviques tel qu'un abandon de déchets ou un abus du signal d'alarme, entre autres, seront sanctionnés d'une amende de 75 euros et de 150 euros en cas de récidive, valable également pour les fraudeurs.

Enfin, les têtes brûlées qui se feraient pincer une troisième fois ou qui seraient surprises avec un titre de transport ne leur appartenant pas, voire frauduleux, se verront infliger une sanction de 300 euros.