Le morcellement du site de Caterpillar est l'hypothèse à retenir, confirme Willy Borsus

"Il me semblait normal de tenir compte des leçons de ce cheminement et des possibilités au niveau du déploiement local. Nous avons étudié soigneusement les manifestations d'intérêt qui se sont manifestées et nous sommes arrivés à la conclusion que le morcellement du site est l'hypothèse à retenir aujourd'hui", a-t-il affirmé.

Une partie des terrains pourrait ainsi être consacrée à l'activité industrielle de secteurs performants en Wallonie, comme l'agroalimentaire, la logistique, le spatial ou l'aéronautique. "Le Biopark n'est qu'à un jet de pierre du site de Caterpillar et sa croissance doit se poursuivre. Garder une partie des terrains pour ses entreprises me paraît pertinent", a poursuivi Willy Borsus.

Par ailleurs, "l'hypothèse d'une zone de loisir reste plus qu'une idée", avec pourquoi pas un petit parc d'attraction, a ajouté le ministre.

"Le travail est en cours. Nous devrions avoir une vision plus claire dans les semaines à venir. Nous demanderons ensuite aux parties qui se sont manifestées de confirmer leur intérêt et nous espérons pouvoir avancer dès la fin de cette année", a-t-il conclu.