Le prix du ticket De Lijn n'augmentera pas d'ici 2025

Les prix resteront au niveau d'avril 2022, avec un ticket SMS à 2,5 euros et un ticket de dix voyages à 17 euros. La mesure est justifiée par un "paysage de transport" en pleine transformation. Plutôt que de fournir un réseau dense de bus, le gouvernement flamand a décidé de se concentrer sur les lignes principales, complétées par des bus locaux, des taxis et une mobilité partagée.

"De plus, en raison des crises passées, ce n'est pas le moment d'augmenter les prix des bus et des trams. Nous voulons encourager davantage de personnes à faire plus régulièrement un choix durable et à utiliser les transports publics", déclare Lydia Peeters.

La facture reviendra cependant à De Lijn. Celle-ci est estimée à 24 millions d'euros. "Nous inclurons cela lors de nos discussions budgétaires", indique le porte-parole de De Lijn. "Le fait que les coûts soient indexés, mais pas les recettes, aura inévitablement un impact."