Le trafic ferroviaire entre Arlon et Athus sera interrompu du 23 octobre au 5 novembre

Cette période, coïncidant avec le congé d'automne (Toussaint), sera mise à profit afin de traiter des zones de la ligne 167 où, en raison d'un sous-sol chroniquement humide, de la boue s'accumule sous la voie ferrée. Sans intervention, cette boue est susceptible de provoquer un affaissement du sol, expliquent Infrabel et la SNCB.

Les travaux se dérouleront essentiellement à hauteur de la commune de Messancy. Après démontage des rails et des traverses, les équipes d'Infrabel procéderont au renouvellement du ballast (le lit de cailloux qui fait office d'amortisseur) sur une distance totale de 500 mètres. Sur quelques dizaines de mètres plus critiques, un nouvel empierrement de fondation devra être posé. Une partie du ballast sera nettoyée et réutilisée mais un complément de 600 tonnes devra être acheminé sur place, pour partie par camions et pour partie par convoi ferroviaire.

Ces travaux devraient garantir la stabilité des voies pour une période minimum de 20 à 30 ans, selon les deux sociétés.

Diverses autres tâches seront réalisées à l'occasion de cette interruption du trafic dont, à hauteur d'Autelbas, la pose de nouveaux caniveaux en béton. Ils sont destinés à accueillir des câbles lors d'une phase ultérieure de modernisation de la signalisation ferroviaire.

En raison de ces travaux, aucun train ne pourra circuler entre Arlon et Athus. La SNCB mettra donc en place des navettes de bus entre les deux gares, accessibles sur présentation d'un ticket SNCB.