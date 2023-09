Ligue des Nations féminine - Jassina Blom remplace Hannah Eurlings, blessée, chez les Red Flames contre l'Écosse

Pour le reste, Serneels ne modifie pas son effectif. Nicky Evrard défend le but et peut compter sur Feli Delacauw, Sari Kees, Laura De Neve et Laura Deloose dans une défense à quatre. Tine De Caigny, Kassandra Missipo et Justine Vanhaevermaet occupent le milieu de terrain, tandis que la capitaine et meilleure buteuse belge, Tessa Wullaert, doit porter l'attaque avec Marie Detruyer et Blom. L'expérimentée Janice Cayman devra donc une nouvelle fois se contenter d'une place sur le banc.

. Compositions :

Ecosse : Alexander - McLauchlan, Howard, Corsie (cap.), Docherty - Grimshaw, Kerr, Weir - Emslie, Thomas, Hanson

Sélectionneur : Pedro Martinez (Spa)

Belgique : Evrard - Delacauw, Kees, De Neve, Deloose - De Caigny, Missipo, Vanhaevermaet - Detruyer, Blom, Wullaert (cap.)

Sélectionneur : Ives Serneels (Bel)