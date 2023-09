Mercato cycliste - Harry Sweeny quitte Lotto Dstny pour EF Education-EasyPost

Harry Sweeny, 25 ans, ancien membre de l'équipe U23 de Lotto Soudal, était passé pro au sein de la formation belge en 2021.

Vainqueur du Tour de Lombardie amateurs en 2020, Sweeny a disputé deux grands tours, le Tour de France 2021 et la Vuelta 2022. Il s'était classé 3e de la 12e étape du Tour 2021 à Nîmes. Cette année, il a pris la 4e place du Tour de Castille et Léon.

"Ma plus grande ambition pour les années à venir est d'atteindre mon plein potentiel en tant que coureur", explique Harry Sweeny dans un communiqué d'EF Education-Easypost. "J'aime toutes les disciplines du cyclisme et j'ai hâte de pouvoir les explorer davantage avec EF Education-EasyPost. J'adorerais faire partie de l'équipe qui tente de gagner le Tour de France ou le Tour des Flandres. J'aime vraiment gagner en équipe et tirer le meilleur parti de moi-même".