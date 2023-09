Météo - Des maxima jusqu'à 24 degrés mardi après-midi

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera dégagé. En cours de nuit, davantage de nuages élevés feront leur apparition. De la brume et quelques bancs de brouillard pourront aussi se former, principalement sur le nord-ouest du pays. Les minima se situeront entre 5 degrés dans les vallées ardennaises, et 10 à 14 degrés ailleurs.

Mercredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille locale, le temps sera sec et d'abord assez ensoleillé. En cours d'après-midi, le ciel se couvrira graduellement et les nuages pourront devenir prédominants en fin de journée. Les maxima s'échelonneront de 20 degrés dans les Ardennes à 25 degrés localement en plaine.

En soirée mercredi, le ciel sera parfois encore nuageux mais le temps restera sec. La nuit suivante, des éclaircies se développeront. Les minima, doux, oscilleront entre 12 et 15 degrés en Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine.