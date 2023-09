Météo - Temps sec et ensoleillé pour la journée de mardi

Le temps sera sec et ensoleillé mardi, malgré des voiles d'altitude assez nombreux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 20 et 21 degrés en haute Ardenne ainsi qu'à la mer, et 23 et 24 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.