Plus de patients bénéficient de soins psychologiques grâce aux nouveaux remboursements

Depuis 2019, huit consultations psychologiques de première ligne, c'est-à-dire directement accessibles sans référence d'un autre médecin, sont remboursées par an. "Le nombre de personnes bénéficiant d'une consultation remboursée chez un psychologue ou un psychiatre, en association ou non avec des médicaments, a doublé en un peu plus de 10 ans, passant de 2,6 % en 2010 à 5,6 % en 2022. Cela confirme l'utilité d'un remboursement", estime la mutualité.

La MC constate que ce sont principalement les jeunes et les personnes en difficulté financière qui profitent de cette nouvelle mesure. Selon l'étude, 2,5% des bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM) font appel au remboursement, contre 1,8% de ceux qui n'en bénéficient pas.

Un autre avantage de la convention est qu'elle permet d'organiser des thérapies remboursées "là où elles sont le plus nécessaires", comme dans des écoles ou des CPAS. L'étude de la MC souligne en effet que le nombre de séances de groupe organisées dans ces lieux est également en augmentation.