Prix de l'énergie - Instaurer le tarif social pour les immeubles à appartements est un "travail titanesque"

Pendant la crise énergétique, il est apparu qu'il n'était pas évident d'inclure dans les bénéficiaires du tarif social les personnes qui se chauffent avec une chaudière collective. Ils ont toutefois pu formuler une demande pour le paquet de base pour le gaz, ce qui a été fait à 50.000 reprises, a détaillé la ministre en réponse aux questions des députés Kris Verduyckt (Vooruit), Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Robin Bruyère (PTB). Cette mesure n'est plus en vigueur. Les trois élus ont fait remarquer que la ministre avait annoncé qu'elle viendrait avec une solution concernant le tarif social le 1er juillet dernier.

Le dossier est plus complexe que prévu, a expliqué Tinne Van der Straeten. La possibilité d'identifier les personnes qui se trouvent derrière ces chaudières collectives et la manière dont on définit la notion de résidence prennent davantage de temps. "Nous pensions un peu naïvement que nous pouvions l'insérer d'un seul trait de plume", a admis la ministre.

Tinne Van der Straeten a annoncé qu'elle présentera au gouvernement un avant-projet de loi dans les semaines à venir. Mais il reste encore un long processus à suivre: avis de l'Autorité de Protection des Données (APD), consultation des Régions, avis du Conseil d'État et, peut-être, un arrêté d'exécution. Dans tous les cas, l'intention est de travailler avec une prime annuelle fixe en euros.