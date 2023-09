Radu Mihaileanu présidera le jury du prochain Festival du film historique de Waterloo

La cérémonie d'ouverture tournera autour de l'avant-première de "Bonnard, Pierre et Marthe", le nouveau film de Martin Provost. Les festivaliers auront aussi droit, samedi 14 octobre, à l'avant-première de "L'abbé Pierre, une vie de combats", de Frédéric Tellier. Un dîner de gala et une masterclass feront référence à Indiana Jones, en écho à la présence de Rick MacCallum et de René Manzor qui a réalisé plusieurs épisodes de la série "Les aventures du jeune Indiana Jones". Une exposition sera consacrée aux photographies d'Hippolyte Girardot, autre invité d'honneur de cette 11e édition.

Le jury attribuera des "Clions" - contraction de Clio, la muse de l'histoire, et du célèbre Lion de Waterloo - après le visionnage des 12 films en compétition officielle. Une compétition dédiée aux documentaires, avec une sélection de huit films, est également organisée. Sept films seront en outre présentés hors compétition.