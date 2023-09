Sortis de la pandémie, les Belges ont dépensé plus pour leurs loisirs

Les dépenses ne représentent pas la même part du budget d'un coin à l'autre du pays. A Bruxelles, les ménages dépensent proportionnellement plus que leurs homologues wallons ou flamands pour le logement par exemple, avec respectivement 32,2% du budget qui y est alloué, pour 31,1% et 30,2%. C'est également à Bruxelles que l'on consacre le plus du revenu aux loisirs et à la culture (8,7%, contre 7,6% en Flandre et en Wallonie).

Au niveau des transports, la différence est également notable: ils coûtent 12,9% du budget aux Wallons, pour 10,3% aux Flamands et 7,3% aux Bruxellois.

En chiffres absolus, l'effet de l'inflation s'est fait sentir, les dépenses moyennes des ménages étant passées de 35.764 euros en 2018 à 40.223 euros en 2022.