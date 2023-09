Tour de Croatie - Elia Viviani remporte la première étape au sprint

L'Italien, qui signe son premier succès de l'année, a devancé au sprint à l'arrivée des 181 km du parcours entre Primosten, au bord de l'Adriatique, et Sinj le Danois Tobias Lund Andresen (Dsm-firmenich) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling). Le Néo-Zélandais Campbell Stewart (Jayco-AlUla) a fini 4e et l'Italien Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa) 5e. Aucun Belge n'est présent sur les routes croates.

Grâce aux bonifications à l'arrivée, Viviani compte 4 secondes d'avance au classement général sur Andresen et 6 sur Kristoff.

Malgré les 2500 mètres de dénivelé positif, la dernière difficulté située à Klis de l'arrivée, une montée de 2e catégorie (7,4 km à 4,7%), était située à 47 km de l'arrivée et n'a pas permis de faire la différence.

Cinq hommes, Simone Bevilacqua, Raul Garcia Pierna, Michal Schuran, Edward Ravasin, Mateusz Grabis ont animé l'échappée du jour. Elle s'est forgée 3 minutes d'avance. Dans la côte de Klis, le groupe s'est disloqué. Bevilacqua, Garcia Pierna et Schuran sont restés seuls à l'avant mais n'ont pas résisté, vent de face, au peloton qui effectua la jonction à 20 kilomètre de Sinj.

Les équipes Jayco-Alula, Bahrain-Victorious et INEOS-Grenadiers en particulier, ont ensuite emmené les coureurs. Mais à 6,5 km du but, une chute s'est produite. Elle a retardé notamment le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious), vainqueur de l'épreuve l'an dernier. Il a concédé une cinquantaine de secondes.

Mercredi, la 2e étape de cette 8e édition de la CRO Race reliera Biograd na Moru à Novalja sur la distance de 114,5 km, au profil sans difficulté.

Le Tour de Croatie s'achève dimanche à Zagreb au terme de la 6e étape.