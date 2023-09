Un conducteur qui a mis en danger d'autres usagers de la route est activement recherché

"Une voiture s'est enfuie d'un poste de contrôle de la police situé près de la chaussée de Ninove et du boulevard Louis Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean, dimanche vers 17h00", a expliqué le parquet. "Le conducteur de la voiture a pris d'énormes risques dans la circulation et a roulé à une vitesse excessive en direction de l'autoroute E40 vers la côte. La zone de police Bruxelles-Ouest a ensuite décidé d'arrêter la poursuite sur l'autoroute en raison de la vitesse excessive et du risque élevé de mettre en danger les autres conducteurs".