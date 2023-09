WRC - Rallye du Chili - L'épreuve chilienne revient au calendrier, mauvais souvenir pour Thierry Neuville

L'épreuve chilienne reste un mauvais souvenir pour Thierry Neuville, avec Nicolas Gilsoul, victime d'une spectaculaire sortie de route et de plusieurs tonneaux, ayant conduit le pilote germanophone à l'hôpital, sans séquelles cependant.

Le parcours a cependant bien changé pour configurer les 16 spéciales au programme de 2023 pour un total de 320,98 km chronométrés, principalement autour de Concepcion, sur les trois jours de duels prévus après le shakedown jeudi soir à Los Angeles, capitale de la province de Biobio.

Vendredi, 112,86 km sont au menu avec trois spéciales à parcourir deux fois: Pulperia (19.77km), Rere (13.34km) et Rio Claro (23.32km).

Les pilotes aborderont samedi Chivilingo (27.19km), Rio Lia (21.09km), seule spéciale inchangée par rapport 2019, et Maria de las Cruces (28.72km). Là aussi deux boucles sont à compléter.

Dimanche, les portions les plus rapides départageront les pilotes avec Las Pataguas (13.20km) et El Poñen (13.86km), à parcourir deux fois et le second passage à El Poñen fait office de Power Stage.

Contraint à l'abandon lors du dernier Rallye en Grèce il y a quinze jours, Thierry Neuville (Huyndai), 3e au classement mondial, avec 134 points tentera de maintenir sa position sur le podium menacée par Ott Tanak précisément, à présent dans une Ford Puma. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), champion du monde en titre qui aura 23 ans dimanche et qui possède une petite chance de conserver sa couronne, est en tête avec 200 points pour 167 au Gallois Elfyn Evans (Toyota).