WRC - Rallye du Chili - Thierry Neuville vise un podium sur les sentiers chiliens

Mais une seule spéciale sera similaire au tracé d'il y a quatre ans et les sentiers chiliens promettent un parcours rapide, mais où l'adhérence est plus faible que sur les rallyes traditionnels sur terre. La météo pourrait y jouer un rôle d'autant plus important en cas de pluie.

"Il y aura beaucoup de nouvelles spéciales, notre expérience lors du précédent rallye ne nous aide donc pas beaucoup dans nos préparatifs. C'est pourquoi les reconnaissances seront très importantes", a confirmé Neuville. "La dernière fois, cela a été assez difficile pour moi, car j'ai eu un gros accident. Nous y retournons cette année avec l'objectif de terminer sur le podium. Nous aurons besoin de régularité, d'un bon feeling dans la voiture et d'une configuration qui fonctionne bien sur les routes. Si nous parvenons à aligner tous ces éléments, nous serons rapides".

Le pilote germanophone, avec Gilsoul en 2019, est associé depuis deux ans à Martijn Wydaeghe, et espère porter au mieux les couleurs de Hyundai dont le bilan de l'année est assez maigre. Le constructeur coréen n'a engrangé qu'une seule victoire, même si ses voitures sont sur le podium, face à Toyota vainqueur de huit des dix premiers Rallyes dont trois pour Rovanperä, solide leader au championnat, et trois pour Ogier qui fait l'impasse sur le Chili.

Kalle Rovanperä possède une petite chance de conserver sa couronne à condition de remporter le Rallye, d'être troisième de la Power Stage et de voir Evans, son dauphin, rentrer bredouille.