Bruce Springsteen reporte tous ses concerts de 2023 à 2024 à cause d'un "ulcère"

L'immense star du rock et interprète de "Born in the USA", avait déjà annoncé il y a 20 jours le report de ses concerts prévus aux États-Unis en septembre à cause de "symptômes d'un ulcère de l'estomac".

Le "Boss", 74 ans, avait déclaré suivre un traitement pour cette maladie qui, selon son dernier communiqué sur X (ex-Twitter), est maintenu.

Son site web indique qu'il restait huit spectacles à assurer au Canada et six aux États-Unis en cette année 2023.

L'artiste et son groupe, l'E Street Band, sont déjà montés sur les scènes européennes cette année. Leur tournée a débuté fin avril à Barcelone et a transité par le festival TW Classic à Werchter en Belgique.

Les nouvelles dates de concert en 2024 seront annoncées prochainement. Les tickets achetés pour les représentations non assurées en 2023 seront toujours valables ou ils peuvent être remboursés dans un délai de 30 jours, informe un communiqué de presse.