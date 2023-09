Delhaize - La validation du plan d'accompagnement est "une déclaration de guerre" selon les syndicats

"Nous ne voulons pas cracher dans la soupe, le combat des travailleurs a permis des avancées, telles que l'augmentation de la prime de transition", affirme quant à elle Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE. "Mais bien que la direction ait lâché des choses, sa proposition ne correspond pas aux demandes des travailleurs. Avec les primes d'encouragement à partir à la pension, ou en poussant des employés à la démission, l'entreprise se décharge de la responsabilité de licencier son personnel."

Du côté du syndicat chrétien néerlandophone ACV Puls, on estime positif que la direction mette au moins en oeuvre ce qui était sur la table. Le syndicat souhaite cependant poursuivre les négociations, estimant qu'un certain nombre de points doivent encore être clarifiés. "Par exemple, on ne sait pas ce qu'il adviendra si l'un des franchisés fait faillite", note Kristel Van Damme. Selon elle, il n'est pas exclu que d'autres actions des travailleurs soient encore organisées. "Il y a peu de choses sur la table, il faut rassurer les gens."