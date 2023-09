Deuxième débat républicain pour la présidentielle 2024, de nouveau éclipsé par Trump

L'ancien président a choisi de snober cette émission, étape importante de la longue route vers la Maison Blanche, en raison selon lui de sa très large avance dans les enquêtes d'opinion républicaines.

Le septuagénaire sera à la place dans le Michigan, à la même heure que le débat, pour courtiser l'électorat ouvrier auquel son rival démocrate, le président Joe Biden, a tendu la main mardi.

Le 23 août, jour du premier débat rassemblant huit candidats, Donald Trump avait déjà joué les trouble-fête en donnant une interview sur les réseaux sociaux, volontairement au même moment.

Et, à distance, le milliardaire multi-inculpé avait pu vérifier la force de son influence, six de ses rivaux estimant en effet qu'il devrait se voir confier les clés du pays, même s'il était condamné pénalement.

Ce mercredi, ils seront six hommes et une femme sur le plateau de Fox Business à 18H00 en Californie (01H00 GMT jeudi). Avec toujours le même défi: comment exister face à l'ancien président, qui aspire toute l'attention politico-médiatique avec ses déclarations provocatrices et ses démêlés judiciaires?

- Dégringolade de DeSantis -

A commencer par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, vu par certains conservateurs comme la relève du Parti républicain mais dont la cote a dégringolé dans les enquêtes d'opinion.

Le quadragénaire, qui s'est fait remarquer avec ses prises de positions choc sur l'avortement, les questions LGBT+ ou l'immigration, accuse désormais un retard de plus de 40 points face à Donald Trump, selon l'agrégateur de sondages RealClearPolitics.

Les autres candidats à l'investiture républicaine -- l'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, l'entrepreneur Vivek Ramaswamy ou l'ancien vice-président Mike Pence -- plafonnent tous autour de 4 ou 5%.

C'est tout le paradoxe: à quatre mois des premières primaires, Donald Trump, inculpé quatre fois au pénal, continue d'écraser toute la concurrence, bénéficiant encore d'un soutien massif auprès de sa marée de supporteurs à casquettes rouges.

La plupart de ses rivaux républicains retiennent d'ailleurs leurs coups face à l'ancien président, de peur de froisser cette base.

- Duel Trump-Biden dans le Michigan -

Le milliardaire républicain assure se projeter déjà dans un possible remake de l'élection de 2020 -- consacrant l'immense majorité de ses attaques à Joe Biden, président octogénaire candidat à sa réélection.

Les deux hommes pourraient à nouveau s'affronter le 5 novembre 2024.

Après un début de campagne en sourdine, le dirigeant démocrate a lui accéléré le tempo, se rendant mardi dans le Michigan, un Etat de la région des Grands Lacs, pour apporter son soutien à un piquet de grève d'ouvriers de l'automobile.

Joe Biden a placé au centre sa campagne pour 2024 la reconquête des cols bleus, qui avaient provoqué la surprise en élisant Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton.

Il a ce faisant grillé la priorité à Donald Trump, qui s'exprimera mercredi soir devant une usine qui fabrique des pièces détachées à Clinton Township, à un peu plus de 60 km de l'endroit où le démocrate s'est affiché, bras dessus bras dessous avec des leaders syndicaux.