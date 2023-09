Elections 2024 - Marie Jacqmin tête de liste des Engagés aux élections régionales à Huy-Waremme

La candidate de 28 ans est titulaire d'un master en sciences politiques et relations internationales à finalité paix, guerre et conflits. De 2019 à 2022, elle a été la collaboratrice parlementaire de la députée liégeoise Alda Greoli (cdH) au Parlement wallon.

Marie Jacqmin travaille actuellement comme coordinatrice de l'organisation de jeunesse politique Génération Engagée. Elle préside également le conseil de participation de Hannut-Waremme des Mutualités chrétiennes.

Parmi les domaines dans lesquels elle compte s'investir, Marie Jacqmin a évoqué mercredi les difficultés pour les jeunes parents d'obtenir des places dans les crèches, le développement des réseaux de transports en commun, la santé mentale des jeunes ou encore le soutien aux aînés qui souhaitent rester vivre à leur domicile.

"Lors du processus de refondation de notre mouvement auquel Marie a participé à chaque étape, j'ai pu mesurer son excellente vision des enjeux d'avenir et l'attention qu'elle porte à toutes les générations, aux jeunes comme aux aînés. La région de Huy-Waremme a besoin d'une jeune leader comme elle pour l'accompagner dans ses transitions et pour faire face aux enjeux climatiques, énergétiques, sociaux, économiques, de santé et de bien-être", a expliqué Maxime Prévot (Les Engagés).