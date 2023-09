"Holly", de la réalisatrice Fien Troch, sélectionné pour les European Film Awards

Les nominations pour les European Film Awards seront dévoilées le 7 novembre, après le visionnage et le vote des 4.600 membres de la European Film Academy, tandis que la cérémonie de remise des prix aura lieu le 9 décembre à Berlin, en Allemagne.

"Holly" raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans, au cœur des attentes d'une communauté endeuillée après la réalisation d'une funeste prémonition. Les rôles principaux sont incarnés par les comédiens Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren. L'actrice principale, Cathalina Geeraerts, a remporté au début du mois de septembre le prix de la meilleure interprétation lors de la 80e édition de la Mostra de Venise.

Parmi les autres coproductions impliquant la Belgique, figurent également "Io Capitano" de Matteo Garrone, évoquant la traversée de jeunes migrants en route vers l'Italie ; "The Old Oak" du Britannique Ken Loach, qui s'est également inspiré des migrations pour son dernier film ; "Green Border" d'Agnieszka Holland, dont le contexte est la crise frontalière entre le Bélarus et l'Union européenne ; et "The Happiest Man in the World" de Teona Strugar Mitevska, une histoire de pardon avec Sarajevo pour toile de fond.

La sélection de longs métrages présente cette année un nombre accru de femmes cinéastes, avec 18 réalisatrices sur les 43 réalisateurs des 40 films sélectionnés.

L'ensemble des films retenus (documentaires, courts et longs métrages) sont présentés sur le site internet de l'événement : europeanfilmawards.eu.