Incertitude sur une reprise ou non de la cotation de l'action Biocartis

Biocartis a annoncé mardi une restructuration qui passe par une réduction de sa dette de 132 millions d'euros et une recapitalisation de 40 millions d'euros. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. Concrètement, les détenteurs d'une ligne d'obligations convertibles de 116 millions d'euros vont voir leurs créances converties en actions de la "New Biocartis" dans laquelle seront logées les entités opérationnelles. Les actionnaires actuels de Biocartis vont ainsi se retrouver propriétaires d'une coquille vide et ne recevront "rien", selon la direction de l'entreprise elle-même. Les détenteurs d'une autre ligne d'obligations non garanties de 16 millions d'euros ne seront pas remboursés non plus.