Irak: au moins 100 morts dans un incendie lors d'un mariage dans une salle des fêtes

Au principal hôpital de Hamdaniyah, petite bourgade chrétienne des environs de Mossoul également connue sous le nom de Qaraqosh, un photographe de l'AFP a vu plusieurs ambulances arriver, sirènes hurlantes.

Mercredi après minuit des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement, des proches de victimes ou des habitants venant faire don de leur sang, selon la même source.

Des habitants étaient aussi massés devant les portes ouvertes d'un camion frigorifique où étaient déposés plusieurs sacs mortuaires noirs, selon le photographe.

Les autorités sanitaires de Ninive, la province où se trouve Qaraqosh, "ont recensé 100 morts et plus de 150 blessés dans l'incendie d'une salle de mariage à Hamdaniyah", a annoncé l'agence de presse officielle irakienne INA évoquant un "bilan préliminaire".

Le porte-parole du ministère de la Santé Saif al-Badr a confirmé ce bilan à l'AFP.

Evoquant son intervention dans la salle des fêtes où s'est déroulé le drame, la Défense civile a rapporté la présence de panneaux en préfabriqué "hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité".

"L'incendie a provoqué la chute de certaines parties du plafond, en raison de l'utilisation de matériaux de construction hautement inflammables et peu coûteux" d'après le communiqué de la Défense civile.

"Les informations préliminaires indiquent que des feux d'artifice ont été utilisés durant un mariage ce qui a déclenché un incendie dans la salle", ajoute le communiqué.

- "Aide médicale" -

Dans un communiqué succinct, le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani a appelé les ministres de la Santé et de l'Intérieur à "mobiliser tous les efforts de sauvetage" pour venir en aide aux victimes de la tragédie.

De son côté le ministère de la Santé a annoncé "l'envoi de camions d'aide médicale" depuis Bagdad et d'autres provinces du pays, assurant que ses équipes à Ninive étaient mobilisées pour "soigner les blessés".

Comme de nombreuses localités chrétiennes de la plaine de Ninive, Qaraqosh et ses églises avaient été méthodiquement saccagées par les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) lorsqu'ils étaient entrés dans la ville en juin 2014 à bord de pick-up surmontés de leur drapeau noir.

La localité avait été lentement reconstruite après la mise en déroute de l'EI en 2017. Et elle avait reçu la visite du Pape François en mars 2021.,

En Irak les normes de sécurité sont peu respectées, que ce soit dans le secteur de la construction ou du transport. Le pays aux infrastructures en déliquescence après des décennies de conflit est régulièrement le théâtre d'incendies ou d'accidents domestiques mortels.

En juillet 2021, un incendie dans l'unité Covid d'un hôpital du sud de l'Irak avait ainsi coûté la vie à plus de 60 personnes. Et quelques mois plus tôt en avril, l'explosion de bouteilles d'oxygène avait déclenché un feu dans un hôpital de la capitale Bagdad dédié au Covid, et fait plus de 80 morts.