La Belgique améliore un peu sa position dans l'indice mondial de l'innovation

Les pays européens sont toujours bien représentés dans le top 20, mais sont en perte de vitesse face à des pays à potentiel tels que l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, l'Ouzbékistan ou encore le Brésil. Les pays les moins avancés en la matière, selon le classement, sont le Burundi, l'Irak et la Guinée.

Ce classement tient compte de 80 critères dont notamment l'infrastructure, le système éducatif, les politiques publiques, les brevets, etc.

Les points forts de la Belgique sont l'éducation, les dépenses et nombre de chercheurs en R&D, les compétences des travailleurs et les dépenses en logiciels. Reste à améliorer le nombre de diplômés en STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), l'infrastructure IT et la productivité au travail.