L'armée colombienne affirme avoir tué une vingtaine de dissidents des FARC

Le Cauca est depuis plusieurs semaines le théâtre de lourds affrontements entre les deux belligérants qui doivent entamer des négociations de paix et un cessez-le-feu le 8 octobre prochain.

Depuis "le déploiement effectué par les forces militaires" dans le Cauca, "20 membres de la dissidence ont été tués lors d'opérations militaires, 17 autres traduits en justice et 17 autres capturés, ainsi que neuf camps démantelés (...), 600 mines antipersonnel neutralisées", indique un communiqué de l'armée diffusé mardi sur les réseaux sociaux.

"Par voie terrestre, fluviale et aérienne, dans le cadre d'un effort opérationnel soutenu, les différentes structures dissidentes (des FARC) qui fondent leur économie illégale sur le trafic de drogue, l'exploitation illégale de gisements de minerais et l'extorsion, entre autres délits, ont été touchées de manière décisive", assure ce texte, qui ne précise cependant pas depuis quelle date s'établit ce bilan.

Avec un accès à la côte Pacifique, le Cauca est l'une des régions les plus troublées du pays, et une zone de production de feuilles de coca et de transit du narcotrafic. Plusieurs groupes armés se disputent son contrôle pour s'assurer de juteux dividendes, dont les dissidents des FARC (connus sous le nom de "EMC-FARC", pour "état-major central") qui rejettent l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla marxiste.

Deux attentats à la voiture piégée, attribués par les autorités à ce groupe armé, y ont visé depuis mercredi des stations de police, faisant deux morts civils et une dizaine de blessés.

Vendredi, l'EMC-FARC a finalement annoncé la suspension de ses "actions offensives", en prévision du 8 octobre.