L'assureur Corona Direct intégré à Belfius Assurances

Ce faisant, Belfius espère accélérer l'adoption par les Belges du canal direct en matière d'assurances, c'est-à-dire sans intermédiaires. En effet, Belfius Insurance estime que moins de 20% des assurances non-vie en Belgique sont actuellement vendues via le canal direct alors que cette proportion est bien plus importante aux Pays-Bas (30%) et, surtout, en Grande-Bretagne (62%).