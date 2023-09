Les Belges à l'étranger - Six sur six pour le PSV qui s'impose sans forcer face aux Go Ahead Eagles

Le PSV Eindhoven a disposé des Go Ahead Eagles en s'imposant 3-0 lors de matchs d'alignement de la 3e journée en Eredivisie, championnat néerlandais de football. Les buts ont été inscrits par Luuk de Jong (21e et 53e) et Guus Til (49e).