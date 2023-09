Liège et Louvain "villes phares" de la septième édition du week-end du client

Les villes de Liège et de Louvain seront à l'honneur ces samedi et dimanche à l'occasion de la septième édition du week-end du client, auquel plus de 14.000 commerçants belges participent, peut-on lire sur le site web de l'évènement. Comeos, l'UCM et Unizo sont à l'initiative de l'évènement qu'ils décrivent comme une célébration du commerce physique en Belgique et l'occasion pour les commerçants de remercier les clients pour leur confiance.