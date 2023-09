L'opposant russe Navalny transféré dans une cellule aux conditions encore plus strictes

Emprisonné depuis son retour en Russie début 2021 après une convalescence due à un empoisonnement, M. Navalny est actuellement détenu dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où il est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire.

Cette fois, l'opposant doit être incarcéré dans une cellule dite "EPKT", soit la cellule d'isolement avec les conditions les plus strictes au sein du système carcéral russe.

"Hier, immédiatement après l'appel dans l'affaire me concernant, ils m'ont emmené à la commission et m'ont annoncé qu'en raison de mon incorrigibilité, je serai transféré à l'EPKT pour 12 mois", a annoncé M. Navalny via un message sur ses réseaux sociaux.

Depuis son arrestation en janvier 2021, M. Navalny communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats ensuite publiés sur ses réseaux sociaux.

"Un an d'EPKT est la peine la plus sévère possible dans les colonies pénitentiaires", a expliqué M. Navalny, assurant avec humour se sentir "comme une rock star fatiguée et au bord de la dépression, qui a atteint le sommet des charts et qui n'a plus rien à quoi aspirer".

Il n'était pas clair dans l'immédiat si ces 12 mois de cellule disciplinaire retarderont le transfert d'Alexeï Navalny vers une nouvelle colonie aux conditions encore plus strictes, comme l'exige sa nouvelle condamnation.

Selon ce jugement, l'opposant doit en effet purger sa nouvelle peine dans l'une des colonies à "régime spécial", soit des établissements du système carcéral russe d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux criminels les plus dangereux.