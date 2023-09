Lutte contre le sans-abrisme: un soutien wallon de deux millions d'euros aux opérateurs

Les 10 candidats retenus sont les Relais Sociaux de Charleroi, Namur, Mons, Tournai, La Louvière, Brabant wallon et Luxembourg; les Associations de Promotion du Logement ASBL Collectif Logement pour le territoire de Huy-Waremme; l'asbl Logement et Insertion pour le territoire de Dinant, l'asbl Compagnons pour le territoire d'Ath et l'asbl Château des Hamendes pour le territoire de Thuin-Philippeville.

Les logements acquis seront loués à un prix accessible aux personnes en grande précarité, le temps nécessaire à l'obtention d'un logement plus pérenne. Ces personnes continueront de bénéficier d'un accompagnement de la part de l'équipe "Housing First / Housing Led ", a précisé le gouvernement wallon dans un communiqué.

"Le gouvernement s'est donné pour priorité de lutter contre le sans-abrisme. C'est un problème multi-factoriel, la première étape est de fournir à ces personnes en très grande précarité, qui vivent souvent dans la rue ou dans des conditions très difficiles, un toit où ils peuvent se sentir en sécurité. Avoir un toit, c'est la base pour se réinsérer et pouvoir reconstruire sa vie pas à pas, avec l'aide des équipes de terrain. Permettre à ces équipes de disposer d'une réserve de logements, c'était indispensable", a commenté la ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de l'Egalité des chances, Christie Morreale (PS), citée par le communiqué.