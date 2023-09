Météo - Le retour des nuages prévu pour ce mercredi

Ce mercredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille locale, le temps sera sec et d'abord assez ensoleillé, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En cours d'après-midi, nuages moyens et élevés deviendront rapidement plus nombreux depuis l'ouest et pourraient devenir de plus en plus épais en fin de journée. Les maxima s'échelonneront de 20° en haute Ardenne, autour de 23° ou 24° en plaine, à localement 25° dans l'est. Le vent sera d'abord faible et variable, puis parfois modéré de secteur sud-est. A la côte, il sera modéré.