Mondiaux de gymnastique artistique - Objectif Jeux Olympiques pour les équipes belges de gymnastique aux Mondiaux d'Anvers

Maellyse Brassart, Fien Enghels, Jutta Verkest, Erika Pinxten et Yléa Tollet constitueront l'équipe féminine, avec Margaux Dandois en tant que réserviste. Nina Derwael, fer de lance de la Team Belgym et championne olympique en titre aux barres asymétriques, manquera à l'appel de même que Lisa Vaelen, médaillée de bronze aux derniers championnats d'Europe d'Antalya, en convalescence à la suite d'une mononucléose.

Gênée par une entorse à la cheville, Maellyse Brassart ne participera qu'au saut et à la poutre. Si la coach de l'équipe Marjorie Heuls n'ignore pas la perte de ses leaders, elle maintient que les sélectionnées "croient de plus en plus en leurs capacités et sont prêtes à saisir leur chance". Par là, l'entraîneur entend atteindre un top-12, qui devrait entraîner une qualification olympique.

Chez les messieurs, la Belgique sera représentée par Luka Van den Keybus, Maxime Gentges, Noah Kuavita et les frères jumeaux Glen et Nicola Cuyle, tandis que Victor Martinez sera réserviste. Les ambitions de l'équipe masculine ne diffèrent pas de leurs homologues féminines: le sélectionneur Koen Van Damme compte sur un top-12 et veut voir ses gymnastes atteindre les JO de Paris.

Simone Biles sera la tête d'affiche à Anvers, l'Américaine retrouvant les Mondiaux pour la première fois depuis Stuttgart 2019. À 26 ans, et dix ans après ses débuts aux championnats du monde dans la même ville d'Anvers, la Texane aura l'occasion d'améliorer le record de 32 médailles olympiques et mondiales codétenu avec Larisa Latynina. Elle voudra briller à nouveau après une longue absence liée à sa santé mentale