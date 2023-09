Nouveau le 1er octobre - La marque Thalys disparait, au profit d'Eurostar

La fusion d'Eurostar, ces TGV bleu et jaunes reliant les capitales française et belge à Londres, et de Thalys avait été annoncée en 2019. Depuis mai de l'année dernière, les deux opérateurs sont regroupés au sein d'une même entité, le Groupe Eurostar, basé à Bruxelles. Son nouveau logo est d'ailleurs progressivement apposé sur les différents trains du groupe.

L'étape suivante du processus de fusion interviendra dimanche avec la fin de la marque Thalys. Un nouveau site internet et une nouvelle application mobile verront le jour à la mi-octobre. Un nouveau programme de fidélité sera également lancé.

Les clients de Thalys sont informés depuis plusieurs mois déjà de l'évolution vers le nouveau nom. Des équipes supplémentaires seront en outre déployées dans les gares et au sein du service à la clientèle afin d'informer les voyageurs, qui devront s'habituer à lire "Eurostar" à côté de la destination Paris-Nord ou Bruxelles-Midi sur les tableaux d'affichage, reconnait-on au sein de l'entreprise ferroviaire.