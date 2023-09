Nouveau le 1er octobre - Les policiers recevront la première partie de leur revalorisation salariale en octobre

Cette décision émane d'un accord conclu il y a plus d'un an et demi entre la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et les syndicats de police, et qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier. Cependant, lors de l'élaboration du budget 2023, le gouvernement a décidé, au grand dam des syndicats, de reporter sa mise en œuvre et de l'étaler dans le temps.

Au 1er octobre, les agents recevront donc 45% de l'augmentation salariale convenue. Deux nouvelles augmentations auront lieu en octobre des deux prochaines années. Par ailleurs, les policiers toucheront, aussi à partir du mois d'octobre, une prime pour le télétravail semblable à celle qui s'applique aux fonctionnaires fédéraux.