Nouveau le 1er octobre - Une réduction ONSS en Flandre à l'embauche de personnes au chômage depuis deux ans

Le gouvernement flamand souhaite par cette mesure encourager financièrement les employeurs à engager des personnes éloignées du marché du travail sur une longue période. Une étude du VDAB, l'agence flamande pour l'emploi, rapporte en effet qu'en 2022, le taux d'entrée vers le marché du travail était de 16,2% pour les personnes sans emploi depuis moins d'un an et de 3,3% pour les personnes à la recherche d'un contrat depuis plus de deux ans.