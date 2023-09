Raymonde Yerna nommée administratrice générale du Forem

Mme Yerna entrera en fonction le 1er décembre 2023 et succèdera ainsi à Marie-Kristine Vanbockestal dont le mandat s'achève ce 30 novembre, au terme de onze ans à la tête du Forem, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Raymonde Yerna a débuté sa carrière au Forem et est aujourd'hui administratrice générale de l'IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et petites et moyennes Entreprises) depuis le 1er décembre 2021.

"Après examen des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, le gouvernement de Wallonie a nommé Raymonde Yerna" à cette fonction

Elle avait été auparavant cheffe de cabinet adjointe de deux ministres PS, Eliane Tillieux et Christie Morreale, et faisait figure de favorite pour le poste d'administratrice générale du Forem.