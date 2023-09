Red Flames - Ives Serneels, malgré la déception: "Fier de ce que les Flames ont montré cette semaine"

"Je pense que nous avons eu des difficultés en première mi-temps, mais mon équipe a corrigé cela et certainement en deuxième mi-temps", a analysé Serneels au micro de l'Union belge de football (URBSFA) à l'Hampden Park à Glasgow. "Nous avons marqué un beau but et nous avions le contrôle. Nous aurions dû faire 0-2 à mon avis et nous avons eu les occasions pour le faire. Alors c'est doublement dur de devoir concéderr l'égalisation dans la dernière minute, sur hors-jeu semble-t-il".

Les Flames avaient entamé leur campagne de la Ligue des Nations par une belle victoire 2-1 contre les Pays-Bas vendredi à Louvain. "C'était un match très difficile vendredi", a poursuivi le T1. "Nous avons également dû faire preuve de beaucoup d'énergie aujourd'hui pour contenir une équipe aussi forte que l'Écosse. Quatre points sur six, c'est un résultat fantastique. Dans quelques jours, on en appréciera davantage, car pour l'instant, les joueuses et le staff sont très déçus. Mais je pense que nous pouvons être très fiers de ce que les Flames ont montré cette semaine".