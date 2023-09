Red Flames - Kassandra Missipo, auteure du but en Écosse : "On peut rentrer la tête haute"

"On était un peu endormie en première mi-temps, l'Écosse a eu le temps de développer son jeu. On a bien réagi en 2e période, on a mis de la pression. On doit être plus calme en attaque et concrétiser nos occasions", a-t-elle encore analysé.

La milieu de terrain de Sassuolo a aussi reconnu: "Je suis très contente d'inscrire mon premier but après autant de caps (52, ndlr) et en plus de la tête. On m'a toujours dit que je suis trop petite pour faire des têtes."