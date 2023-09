Scandale après l'hommage à un ex-soldat nazi: Trudeau présente ses "plus sincères excuses"

"Je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés", a-t-il déclaré devant le Parlement.

Vendredi, les députés de tous les partis, Justin Trudeau, son gouvernement et Volodymyr Zelensky, de confession juive, s'étaient levés pour applaudir Yaroslav Hunka, vétéran ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS, ignorant les détails de son passé.

"C'était une terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement souffert aux mains du régime nazi", a ajouté le Premier ministre canadien.

Cette déclaration survient au lendemain de la démission du président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota. C'est ce dernier qui avait fait applaudir dans l'enceinte du parlement canadien Yaroslav Hunka.

Selon l'association de défense de la communauté juive au Canada, les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC), M. Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés.

Il s'agissait de la première visite officielle du président ukrainien sur le sol canadien depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.