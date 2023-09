Serie A - L'Inter battue et rejointe par Milan en tête, Naples et Osimhen gagnent après la polémique

L'Inter avait pourtant ouvert le score par Denzel Dumfries (45e+1), mais Sassuolo a renversé la situation en seconde période grâce à Nedim Bajrami (54e) et Domenico Berardi (63e). Après cinq victoires consécutives, l'Inter concède sa première défaite. Les finalistes de la dernière Ligue des Champions voient revenir à leur hauteur, avec 15 points, l'AC Milan. Les 'Rossoneri' se sont imposés 1-3 à Cagliari en début de soirée. Noah Okafor (40e), Fikayo Tomori (60e) et Ruben Loftus-Cheek (60e) ont offert la victoire à l'AC après le but d'ouverture de Zito Luvumbo (29e). Sassuolo, qui s'était payé le scalp de la Juventus (3e, 13 points) samedi passé, est huitième avec 9 points.

Naples a dominé l'Udinese 4-1 et s'est donné de l'air au terme d'une journée marquée par l'affaire Victor Osimhen: l'agent du joueur a menacé de poursuivre en justice le club après la publication sur le compte TikTok du champion d'Italie d'une vidéo se moquant de l'attaquant nigérian qui a manqué un pénalty dimanche contre Bologne. Sur le terrain, Osimhen a répondu présent. Après avoir laissé à Piotr Zielinski le penalty du 1-0 (19e), l'ancien attaquant de Charleroi a doublé la mise (39e). Khvicha Kvaratskhelia (74e) et Giovanni Simeone (82e) ont alourdi la marque, alors que Lazar Samardzic (81e) avait réduit l'écart.

Naples (11 points), qui restait sur trois matchs sans victoire, occupe la cinquième position. L'Udinese est bloquée en 18e position avec 3 points, un de plus que Cagliari, lanterne rouge.