Un recours devant la CEDH contre le décret flamand sur le financement des mosquées

Le CIB avait déposé un recours en mai 2022 devant la Cour constitutionnelle contre ce texte, estimant que les conditions de reconnaissance et l'interdiction de financement et de soutien étrangers violent la liberté de culte. La cour leur a donné raison le 20 juillet dernier, expliquant que ces dispositions sont contraires à la liberté de religion et de culte.

Si des éléments de trois articles du décret ont été annulés, le CIB estime que d'autres dispositions sont encore litigieuses. L'organisation, représentée par l'aile belge de l'administration turque Diyanet, l'association musulmane culturelle albanaise de Belgique, la Fédération islamique de Belgique et le Rassemblement des musulmans de Belgique, a par conséquent décidé mercredi de déposer un recours devant la CEDH pour demander l'annulation de ces textes.