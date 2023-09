Vingt-cinq arrestations dans le quartier Nord de Bruxelles pour exploitation sexuelle

Durant cette action, qui a mobilisé la police judiciaire fédérale de Bruxelles, appuyée par la police fédérale et la zone de Bruxelles-Nord, 30 maisons de prostitution du quartier Nord de Bruxelles ont été mises sous scellés et sont sous le coup d'une fermeture judiciaire. Les autres adresses, situées à Bruxelles mais aussi en provinces d'Anvers, de Flandre orientale et de Liège, concernent les domiciles des suspects.