Violences sexuelles au sein de l'Eglise - L'Eglise "n'a pas tiré les leçons de la situation", accuse l'avocat Van Steenbrugge

"Une tache aveugle signifie que l'on ne voit pas les choses. Or, les religieux coupables d'abus sexuels ont été transférés, les gens ont été encouragés à se taire, des audiences clandestines ont été organisées dans le cadre de procédures judiciaires? On ne peut donc pas parler d'une tache aveugle, mais d'une véritable organisation sophistiquée et structurée pour retenir ces affaires", réagit M. Van Steenbrugge, selon qui les déclarations de l'évêque Bonny montre que celui-ci "n'a toujours pas tiré les leçons de la situation".

De plus, l'avocat - présenté il y a deux jours par Het Nieuwsblad comme "en guerre" contre l'Eglise - souligne que plusieurs affaires se sont déroulées dans les dix dernières années, "alors que M. Bonny était déjà parmi ceux qui donnaient les instructions ou au moins leur approbation (...) Si les faits étaient déjà prescrits, pourquoi saboteraient-ils l'affaire ?".

Cette question, et d'autres encore, devraient faire l'objet d'une commission d'enquête parlementaire, ajoute Me Van Steenbrugge. "C'est important non seulement pour les victimes, mais aussi pour l'avenir, afin que ceci ne se reproduise plus jamais".

L'avocat plaide également pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes au sein du parlement, qualifiant le centre d'arbitrage précédemment mis en place de "comité de charité": "Seul un petit nombre de victimes a reçu de petites sommes. Il faut indemniser un grand nombre de victimes, y compris celles qui ne se sont pas encore manifestées et qui n'ont pas survécu."