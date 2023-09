Appel Liège - Dix ans requis contre un père suspecté des viols de ses enfants

Cet homme avait déjà été condamné en 2012 pour avoir commis le viol d'une jeune voisine et en 2018 pour avoir détenu des images d'agressions sexuelles de mineurs d'âge. Il aurait commis de nouveaux faits contre ses deux jeunes filles à sa sortie de prison en 2014.

Les filles du prévenu l'accusent de faits de viols et d'atteinte à l'intégrité sexuelle alors qu'elles n'avaient que six ou sept ans.

Les jeunes filles avaient dénoncé les faits et leur mère avait déposé plainte en 2020. Le prévenu aurait aussi violenté sa filleule et sa nièce.

Le parquet général a requis une peine de 10 ans de prison mais, en raison de l'état de récidive du prévenu, de ses dénégations, de son absence de remise en questions et du danger qu'il représente pour les enfants en bas âge, le ministère public a aussi réclamé une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de 15 ans.

Le prévenu a nié les faits et a soutenu l'existence d'accusation mensongères de son ex-épouse et de ses enfants. Son avocat a dénoncé des accusations influencées par le passé judiciaire de son client et des éléments douteux, trop vite considérés comme des preuves par l'enquête. Il a plaidé l'acquittement ou, subsidiairement, une peine assortie d'un sursis probatoire.

L'arrêt sera prononcé le 26 octobre.