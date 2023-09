Asile et migration - L'Italie veut vérifier médicalement l'âge des migrants mineurs

Ce projet doit encore être approuvé par le Parlement, où le gouvernement de Giorgia Meloni dispose de la majorité absolue.

Normalement, les mineurs non accompagnés, mères avec enfants ou femmes enceintes sont hébergés dans des centres d'accueil dotés de services sociaux et sanitaires centrés sur l'intégration, où ils peuvent bénéficier de cours de langues et de formation professionnelle.

Mme Meloni a défendu cette réforme en plaidant que désormais toutes les femmes, y compris celles qui ne sont pas enceintes ou n'ont pas d'enfants, seront orientées vers ces centres.

Mais le texte vise avant tout les jeunes migrants affirmant avoir moins de 18 ans pour éviter l'expulsion.

Le décret autorise les "mesures anthropométriques" et les examens médicaux, y compris radiographiques, pour déterminer leur âge.

"Avec ces nouvelles règles, il ne sera plus possible de mentir sur votre véritable âge", a averti Giorgia Meloni sur sa page Facebook.

De tels examens sont cependant déjà autorisés depuis 2017, à l'appui d'autres méthodes de vérification, non médicales.

"Concrètement ça ne change rien", souligne le porte-parole de l'Unicef, rappelant que de nombreux mineurs viennent de pays où il est impossible d'établir l'âge sur la foi de documents d'état-civil.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a prévenu mercredi soir après le conseil des ministres que si les autorités concluent à la majorité d'un jeune migrant affirmant être mineur, celui-ci risque l'expulsion.