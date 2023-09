ATP Astana - Blessé au flanc gauche, Coppejans espère être rétabli pour le tournoi d'Anvers mi-octobre

"Je menais 6-4, 30-0, lorsque c'est arrivé", a-t-il confié à Belga depuis le Kazakhstan. "J'ai servi une première balle et j'ai senti un crac, ou clac, au niveau de mon flanc gauche, près du dos. Je ne pouvais plus servir, ni me déplacer correctement. J'étais donc dans l'impossibilité de continuer et j'ai dû me résoudre à abandonner. J'ai été passé une IRM hier, mais elle n'a pas montré grand-chose. En toute logique, cela devrait être une bonne nouvelle, mais le problème, c'est que j'ai toujours fort mal. Je suis encore voir le kiné et il vaut mieux que je rentre à la maison pour effectuer des examens complémentaires."

Kimmer Coppejans devait normalement participer la semaine prochaine au tournoi ATP Masters 1000 de ShanghaÎ, où il était inscrit en qualifs. Au lieu de cela, le N.2 belge espère désormais être rétabi pour l'European Open, le tournoi ATP 250 sur dur indoor d'Anvers, qui commence le 16 octobre.

"Il s'agit clairement d'une blessure musculaire, vu que l'IRM n'a rien montré, mais il est impossible d'envisager de jouer au tennis dans quatre jours", a-t-il poursuivi. "Je prends l'avion demain. Le tournoi d'Anvers est mon prochain objectif. J'espère que je serai en état, car je ne voudrais pas manquer ce rendez-vous. On verra."