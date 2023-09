Birmanie: saisie d'une demi-tonne de méthamphétamine

Cette opération a permis la saisie de 435 kg de méthamphétamine d'une valeur locale de 8,7 millions de kyats" (4,14 millions de dollars), selon le communiqué.

Le chargement de drogue provenait de l'Etat Shan, qui fait partie de la région du Triangle d'Or.

Le "Triangle d'Or", zone frontalière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande est depuis longtemps considéré comme une région de premier plan de production et de trafic de drogue, notamment d'opium et de méthamphétamine.

L'Etat Shan, première région productrice de méthamphétamine en Asie du Sud-Est selon l'Onu, abrite une mosaïque de groupes ethniques rebelles et de milices alliées à l'armée birmane.

Selon des experts, la junte qui s'est emparée du pouvoir en 2021 ne s'attaque pas sérieusement à ce trafic lucratif.

En juin, la junte au pouvoir avait admis son incapacité à enrayer la hausse de la production et du trafic de drogue.

"Même si d'innombrables toxicomanes, producteurs, trafiquants et cartels ont été arrêtés et poursuivis en justice, la production et le trafic de drogue n'ont pas du tout diminué", avait déclaré dans un rare aveu d'impuissance le chef de la lutte anti-drogues Soe Htut.