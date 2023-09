Certification des installateurs de panneaux photovoltaïques: la mesure va être reportée

"Il y a un certain engorgement qui était prévisible et un déficit d'informations. Je vais donc proposer au gouvernement de reporter la date à laquelle cette certification devra être démontrée afin de permettre une information adéquate des installateurs et du public", a affirmé le ministre Henry (Écolo) interrogé sur le sujet par le député Yves Evrard (MR).

"La mesure de départ est une mesure positive qui atteste d'une garantie au sein du secteur et pour les citoyens qui vont faire appel aux entreprises", a-t-il par ailleurs rappelé.

Le report de la mesure devrait être officiellement approuvé la semaine prochaine par le gouvernement régional.