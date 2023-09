Championnats de Belgique d'athlétisme - Le National d'athlétisme de retour au Stade Roi Baudouin en 2024

Ces deux dernières années, les championnats avaient dû être délocalisés -à Gentrbugge en 2022 et à Bruges cette année- en raison des nombreux concerts organisés l'été au Stade Roi Baudouin. Mais la volonté de revenir sur le plateau du Heysel a toujours été présente, et Belgian Athletics a reçu la confirmation de la Ville de Bruxelles que le stade, qui dispose d'une toute nouvelle piste, serait disponible les 29 et 30 juin, qui sont par ailleurs les derniers jours pour décrocher un billet pour les Jeux de Paris.

La fédération a par ailleurs l'intention d'organiser de nouveau à Bruxelles les championnats de Belgique de cross-country, qui se dérouleront exceptionnellement à Hulshout le 19 novembre cette année. Le Parc de Laeken n'est en effet pas disponible, car il accueille déjà l'Euro de cross le 10 décembre.