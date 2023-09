Coppa Agostoni - Davide Formolo s'impose devant Marc Hirschi pour un doublé UAE Team Emirates

Membre d'un groupe de cinq échappés, Formolo s'est isolé en tête à 11 km de la ligne, profitant de la présence dans le groupe de tête de son équipier Hirschi, l'un des favoris de la course. L'Italien creusait rapidement l'écart et pouvait célébrer, à 30 ans, le cinquième succès de sa carrière. Sa dernière victoire remontait à 2020 et une étape du Critérium du Dauphiné.

Hirschi prenait la deuxième place à 32 secondes pour offrir un doublé à UAE Team Emirates. Le Français Victor Lafay (Cofidis) réglait le sprint pour la troisième place à 51 secondes, devant son compatriote Warren Barguil (Arkéa Samsic) et l'Australien Chris Harper (Jayco AlUla). Ces trois coureurs et Formolo s'étaient échappés à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée et avaient été rejoints par Hirschi au sommet de la dernière difficulté, le Lissolo, à 35 bornes de la ligne.

La Coppa Agostoni constitue la première course du "Triptyque Lombard'", qui comprend aussi la Coppa Bernocchi (2 octobre) et la Tre Valli Varesine (3 octobre).

Formolo succède au Néerlandais Sjoerd Bax au palmarès de cette épreuve.